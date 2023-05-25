"Тоттенхэм" переключился на Постекоглу и Энрике

Не найдя общего языка с главным тренером "Фейеноорда" Арне Слотом, "Тоттенхэм" определил двух новых кандидатов на вакантную роль постоянного наставника.

Напомним, ранее днем Слот объявил, что остается в "Фейеноорде". Также сообщалось, что "Тоттенхэм" не пожелал платить компенсацию за Арне и его помощников в размере 15 миллионов фунтов.



Как сообщает The Telegraph, теперь президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви обратит свой взор на рулевого "Селтика" Анге Постекоглу и бывшего наставника сборной Испании и "Барселоны" Луиса Энрике.



Австралиец Постекоглу завоевал два титула шотландской Премьер-Лиги в двух последних сезонах и является соотечественником Скотта Манна, который недавно был назначен операционным директором "Тоттенхэма".



Что касается Энрике, то его кандидатуру рассматривал еще Фабио Паратичи, покинувший должность управляющего директора "шпор" из-за дисквалификации.



Помимо Постекоглу и Энрике, на радаре у "Тоттенхэма" также находится главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим.