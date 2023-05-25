Лопетеги сможет покупать игроков только за 8-15 млн. фунтов

Главному тренер "Вулверхэмптона" Хулену Лопетеги придется искать усиление для своей команды среди игроков стоимостью 8-15 миллионов фунтов летом, если он останется в клубе.

На днях появилась информация, что будущее Лопетеги в "Вулверхэмптоне" находится под вопросом. Для Хулена стало неприятным сюрпризом известие о проблемах своего клуба с соблюдением правил финансового фейр-плей.



Как сообщает Daily Mail, будущее Лопетеги прояснится после переговоров испанского специалиста с президентом "волков" Джеффом Ши.



Ши собирается объяснить Лопетеги сложившуюся ситуацию. Если Хулен останется, то сможет претендовать на трансферном рынке лишь на игроков стоимостью в диапазоне от 8 до 15 млн. фунтов — но только после того, как клуб продаст оцениваемого в 45 млн. фунтов капитана Рубена Невеша.



Также "Вулверхэмптон" ожидает интереса к Жозе Са, Педру Нету, Даниэлу Поденсе и Максу Килмену. Расставание с этими игроками помогло бы "волкам" поправить ситуацию с ФФП, но не факт, что Лопетеги согласится продолжить работу в таких условиях.