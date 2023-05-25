Саутгейт предупредил Магуайра

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт вынес предупреждение капитану "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайру.

В этом сезоне Магуайр не имеет места в стартовом составе "Юнайтед", причем проигрывает конкуренцию даже Виктору Линделефу и Люку Шоу, который номинально является левым защитником.



К удивлению многих, Магуайр был вызван Саутгейтом в сборную Англии на матчи против Мальты и Северной Черногории в рамках отбора к Евро-2024.



Саутгейт не скрывает того, что его напрягает ситуация с дефицитом игрового времени Магуайра на клубном уровне, и Гарет хочет, чтобы Харри это уладил тем или иным образом.



"Эта ситуация не может длиться вечно. Это как и в случае с Калвином Филлипсом. Они являются важными игроками для нас, и у нас не так много игроков вроде Калвина, способных играть в роли этого одиночного стержня".



"Конечно, чем дольше это продолжается, тем большее беспокойство это вызывает. У нас есть Марк Гехи, Льюис Данк, Тайрон Мингс — игроки, которые хорошо играют, но не имеют того же опыта в еврокубках или на уровне сборных".



"Мы должны продолжать поиски для поддержания конкуренции в этой зоне", — цитирует Саутгейта ESPN.