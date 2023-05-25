"Юнайтед" присоединился к борьбе за Райса

"Манчестер Юнайтед" присоединился к борьбе за полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

Главным претендентом на 24-летнего Райса считается "Арсенал", который готов предложить "Вест Хэму" 90 миллионов фунтов в качестве компенсации, а самому Деклану — контракт с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю.



Однако "Вест Хэм" оценивает своего капитана дороже и открыт к предложениям других клубов, поэтому решение "Юнайтед" побороться за Райса является хорошей новостью для "молотобойцев".



Помимо "Арсенала" и "Юнайтед", на Райса также претендуют "Челси" и "Бавария". В "Вест Хэме" ожидают, что интерес такого уровня позволит выручить за Деклана свыше 100 млн. фунтов.



Отметим, что "Юнайтед" также готовит предложение в 55 млн. фунтов о покупке полузащитника "Челси" Мейсона Маунта, который является не только партнером Райса по сборной Англии, но и большим другом Деклана.