Тен Хаг уверен, что сага с продажей МЮ не повлияет на трансферы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выразил уверенность, что затянувшийся процесс продажи клуба не нарушит его работу на трансферном рынке грядущим летом.

В данный момент семейство Глэйзеров все еще до конца не определилось насчет продажи "Юнайтед". У клуба с "Олд Траффорд" просто не остается времени, чтобы обзавестись новыми владельцами к открытию летнего трансферного окна.



Однако "Юнайтед" очень плодотворно поработал на трансферном рынке прошлым летом, и Тен Хаг ожидает того же от своих коллег в этот раз.



"Наша энергия и наше внимание должны быть сосредоточены на этом сезоне, но мы, конечно, также строим планы на будущее, на следующий сезон, как и положено. Это подразумевает, что мы разговариваем со скаутским департаментом, обсуждаем процесс комплектации состава и общаемся с игроками".



"Думаю ли я, что "Юнайтед" в любом случае сможет заполучить свои ключевые цели? Думаю, да. Когда я приезжал сюда в конце прошлого сезона, мы разговаривали о том, что можем сделать с составом, что можем сделать с трансферами".



"И прошлым летом клуб подтвердил, что им это под силу. Поэтому я не думаю, что что-либо изменилось, и да, этим летом мы сможем сделать то же самое", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.