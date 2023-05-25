Тен Хаг уверен, что сага с продажей МЮ не повлияет на трансферы

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выразил уверенность, что затянувшийся процесс продажи клуба не нарушит его работу на трансферном рынке грядущим летом.

В данный момент семейство Глэйзеров все еще до конца не определилось насчет продажи "Юнайтед". У клуба с "Олд Траффорд" просто не остается времени, чтобы обзавестись новыми владельцами к открытию летнего трансферного окна.

Однако "Юнайтед" очень плодотворно поработал на трансферном рынке прошлым летом, и Тен Хаг ожидает того же от своих коллег в этот раз.

"Наша энергия и наше внимание должны быть сосредоточены на этом сезоне, но мы, конечно, также строим планы на будущее, на следующий сезон, как и положено. Это подразумевает, что мы разговариваем со скаутским департаментом, обсуждаем процесс комплектации состава и общаемся с игроками".

"Думаю ли я, что "Юнайтед" в любом случае сможет заполучить свои ключевые цели? Думаю, да. Когда я приезжал сюда в конце прошлого сезона, мы разговаривали о том, что можем сделать с составом, что можем сделать с трансферами".

"И прошлым летом клуб подтвердил, что им это под силу. Поэтому я не думаю, что что-либо изменилось, и да, этим летом мы сможем сделать то же самое", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2023 15:00

Количество просмотров Просмотров: 54



Поиск: