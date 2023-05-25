Премьер-Лига. Анонс матча четверга

Матео Ковачич и Каземиро В четверг, 25 мая, состоится отложенный поединок Премьер-Лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЧЕЛСИ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Манчестер Юнайтед" нужно набрать еще одно очко, чтобы гарантировать себе место в топ-4 и путевку в групповой этап следующего розыгрыша Лиги Чемпионов. "Красные дьяволы" могут только в пятый раз в своей истории одержать 40 побед в течение сезона с учетом всех соревнований.

"Челси" уже точно завершит сезон в нижней половине таблицы Премьер-Лиги — впервые за 27 лет. В 36 матчах чемпионата "синие" забили 36 мячей, и это их худший показатель с 31 гола в сезоне 1923/24.

"Юнайтед" ни разу не уступил в 10 последних встречах с "Челси" в Премьер-Лиге (3 победы, 7 ничьих). "Синие" ни разу не выиграли в девяти последних выездах на "Олд Траффорд" в чемпионате (6 ничьих, 3 поражения).

Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд, пропустивший два последних матча из-за проблем со здоровьем, вернулся к тренировкам. Фил Джонс, Лисандро Мартинес, Марсель Забитцер и Донни Ван де Бек завершают сезон в лазарете.

Нападающий "Челси" Жоау Фелиш восстановился после небольшого повреждения. Бен Чилуэлл, Рис Джеймс и Мейсон Маунт по-прежнему травмированы.


Метки анонс тура, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2023 14:00

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  1. v-0987654321 25.05.2023 14:48 # v-0987654321
    Пенсошарамыги седня грамотно и смачно отсосут

    скриньте

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  2. narcot 25.05.2023 14:32 # narcot
    ну тут изи победа чавси

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  3. alexomck 25.05.2023 14:26 # alexomck
    Пенсы могут небольшую интригу в верхнюю часть таблицы к последнему туру внести, но надежды на них мало.

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  4. mancunia-planet 25.05.2023 14:17 # mancunia-planet
    Нассать в синее ведро

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  5. mafia 25.05.2023 14:16 # mafia
    Боули и Эгбали хотят изменить подход к контрактам и зарплатам.

    Инсайдеры сообщают, что владельцы хотят сделать среднюю зарплату «Челси» 70-75 тыс фунтов в неделю.

    [Tom Roddy, The Times]





    ахахахахахахаха арююююююююю
    пенсы шо с ибалом?

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  6. pardew 25.05.2023 14:04 # pardew
    Фейл от Дэгеа.
    Победа от щельси или ничья

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  7. bembo 25.05.2023 14:03 # bembo
    Императорсииии, мать вашу, вперееееееееед, за честь, славу, гордость!!! Синие львы!!!!

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