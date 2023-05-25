Премьер-Лига. Анонс матча четверга

В четверг, 25 мая, состоится отложенный поединок Премьер-Лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЧЕЛСИ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Юнайтед" нужно набрать еще одно очко, чтобы гарантировать себе место в топ-4 и путевку в групповой этап следующего розыгрыша Лиги Чемпионов. "Красные дьяволы" могут только в пятый раз в своей истории одержать 40 побед в течение сезона с учетом всех соревнований.



"Челси" уже точно завершит сезон в нижней половине таблицы Премьер-Лиги — впервые за 27 лет. В 36 матчах чемпионата "синие" забили 36 мячей, и это их худший показатель с 31 гола в сезоне 1923/24.



"Юнайтед" ни разу не уступил в 10 последних встречах с "Челси" в Премьер-Лиге (3 победы, 7 ничьих). "Синие" ни разу не выиграли в девяти последних выездах на "Олд Траффорд" в чемпионате (6 ничьих, 3 поражения).



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд, пропустивший два последних матча из-за проблем со здоровьем, вернулся к тренировкам. Фил Джонс, Лисандро Мартинес, Марсель Забитцер и Донни Ван де Бек завершают сезон в лазарете.



Нападающий "Челси" Жоау Фелиш восстановился после небольшого повреждения. Бен Чилуэлл, Рис Джеймс и Мейсон Маунт по-прежнему травмированы.