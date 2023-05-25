Премьер-Лига. Анонс матча четверга
В четверг, 25 мая, состоится отложенный поединок Премьер-Лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЧЕЛСИ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Манчестер Юнайтед" нужно набрать еще одно очко, чтобы гарантировать себе место в топ-4 и путевку в групповой этап следующего розыгрыша Лиги Чемпионов. "Красные дьяволы" могут только в пятый раз в своей истории одержать 40 побед в течение сезона с учетом всех соревнований.
"Челси" уже точно завершит сезон в нижней половине таблицы Премьер-Лиги — впервые за 27 лет. В 36 матчах чемпионата "синие" забили 36 мячей, и это их худший показатель с 31 гола в сезоне 1923/24.
"Юнайтед" ни разу не уступил в 10 последних встречах с "Челси" в Премьер-Лиге (3 победы, 7 ничьих). "Синие" ни разу не выиграли в девяти последних выездах на "Олд Траффорд" в чемпионате (6 ничьих, 3 поражения).
Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд, пропустивший два последних матча из-за проблем со здоровьем, вернулся к тренировкам. Фил Джонс, Лисандро Мартинес, Марсель Забитцер и Донни Ван де Бек завершают сезон в лазарете.
Нападающий "Челси" Жоау Фелиш восстановился после небольшого повреждения. Бен Чилуэлл, Рис Джеймс и Мейсон Маунт по-прежнему травмированы.
25.05.2023 14:00
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Последние комментарии:
Пенсошарамыги седня грамотно и смачно отсосут
скриньте
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ну тут изи победа чавси
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Пенсы могут небольшую интригу в верхнюю часть таблицы к последнему туру внести, но надежды на них мало.
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Нассать в синее ведро
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Боули и Эгбали хотят изменить подход к контрактам и зарплатам.
Инсайдеры сообщают, что владельцы хотят сделать среднюю зарплату «Челси» 70-75 тыс фунтов в неделю.
[Tom Roddy, The Times]
ахахахахахахаха арююююююююю
пенсы шо с ибалом?
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Фейл от Дэгеа.
Победа от щельси или ничья
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Императорсииии, мать вашу, вперееееееееед, за честь, славу, гордость!!! Синие львы!!!!
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