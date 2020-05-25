Слот не будет тренировать "Тоттенхэм"

Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот решил отвергнуть интерес "Тоттенхэма" и остаться в голландском клубом.

Слот считался фаворитом на роль следующего постоянного наставника "Тоттенхэма", и ожидалось, что на встрече с руководством "Фейеноорда" в среду Арне попросит отпустить его.



Однако Sky Sports стало известно, что "Тоттенхэм" посчитал чрезмерной компенсацию в 15 миллионов фунтов за Слота и его помощников, а сам Арне захотел остаться для защиты титула Эредивизии.



"Я слышал много циркулировавших слухов насчет интереса других клубов ко мне".



"И хотя я благодарен, мое желание заключается в том, чтобы остаться в "Фейеноорде" и продолжить работу над тем, что мы создали за последний год".



"Во время вчерашней встречи мой уход не обсуждался, мы разговаривали исключительно насчет продления моего контракта".



"Все разговоры с клубом всегда были только такими. Я предвкушаю следующий сезон с "Фейеноордом", — гласит заявление Слота.