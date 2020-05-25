Слот не будет тренировать "Тоттенхэм"
Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот решил отвергнуть интерес "Тоттенхэма" и остаться в голландском клубом.
Слот считался фаворитом на роль следующего постоянного наставника "Тоттенхэма", и ожидалось, что на встрече с руководством "Фейеноорда" в среду Арне попросит отпустить его.
Однако Sky Sports стало известно, что "Тоттенхэм" посчитал чрезмерной компенсацию в 15 миллионов фунтов за Слота и его помощников, а сам Арне захотел остаться для защиты титула Эредивизии.
"Я слышал много циркулировавших слухов насчет интереса других клубов ко мне".
"И хотя я благодарен, мое желание заключается в том, чтобы остаться в "Фейеноорде" и продолжить работу над тем, что мы создали за последний год".
"Во время вчерашней встречи мой уход не обсуждался, мы разговаривали исключительно насчет продления моего контракта".
"Все разговоры с клубом всегда были только такими. Я предвкушаю следующий сезон с "Фейеноордом", — гласит заявление Слота.
25.05.2023 13:00
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без него шансы вылететь в шип повышаются
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Не нужон был :)
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