"Юнайтед" поспешит с предложением насчет Кейна

В ближайшее время "Манчестер Юнайтед" направит предложение о покупке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Приглашение нападающего топ-уровня является приоритетом для "Юнайтед" на летнее трансферное окно, и больше всего "красные дьяволы" хотят заполучить 29-летнего Кейна.



Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг убежден, что капитан сборной Англии превратил бы его команду в претендента на титул Премьер-Лиги.



В то же время "дьяволы" осознают, что с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви очень непросто вести диалог, и нет никаких гарантий, что "шпоры" продадут Кейна, несмотря на истекающий через год контракт.



Поэтому, как сообщает The Guardian, "Юнайтед" стремится поскорее начать переговоры с Леви, а в случае отсутствия прогресса переключится на альтернативные цели.



Шорт-лист "Юнайтед" среди нападающих также содержит Виктора Осимхена из "Наполи" и Расмуса Хейлунда из "Аталанты". Правда, за первого из них "дьяволам" была озвучена цена в 130 миллионов фунтов.