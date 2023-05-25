"Юнайтед" поспешит с предложением насчет Кейна

Харри Кейн В ближайшее время "Манчестер Юнайтед" направит предложение о покупке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Приглашение нападающего топ-уровня является приоритетом для "Юнайтед" на летнее трансферное окно, и больше всего "красные дьяволы" хотят заполучить 29-летнего Кейна.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг убежден, что капитан сборной Англии превратил бы его команду в претендента на титул Премьер-Лиги.

В то же время "дьяволы" осознают, что с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви очень непросто вести диалог, и нет никаких гарантий, что "шпоры" продадут Кейна, несмотря на истекающий через год контракт.

Поэтому, как сообщает The Guardian, "Юнайтед" стремится поскорее начать переговоры с Леви, а в случае отсутствия прогресса переключится на альтернативные цели.

Шорт-лист "Юнайтед" среди нападающих также содержит Виктора Осимхена из "Наполи" и Расмуса Хейлунда из "Аталанты". Правда, за первого из них "дьяволам" была озвучена цена в 130 миллионов фунтов.


Метки Кейн, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2023 12:00

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  1. empry 25.05.2023 13:29 # empry
    Не верю в этот переход. Ему летом будет 30, а стоит будет как условный Осимхен. Выстраивать команду вокруг стареющего нападающего вряд ли входит в планы ЭТХ.

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  2. quavo 25.05.2023 13:07 # quavo
    Да нахуй этот чмошник нужен. Лучше лаутаро выцепить

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