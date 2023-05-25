Саутгейт раскритиковал FA за дисквалификацию Тоуни

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт раскритиковал FA за дисквалификацию нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни.

Напомним, за нарушение запрета на ставки Тоуни был дисквалифицирован на восемь месяцев, причем первую половину этого срока он даже не сможет тренироваться.



Однако Саутгейт считает, что отлучение от футбола — не лучшая мера за такую провинность. Гарет также обещает, что Айвен останется кандидатом на вызов в сборную Англии после окончания своей дисквалификации.



"Я поговорил с ним. Кстати, я не знаю, разрешено это или нет, но если нет, они могут дисквалифицировать меня, а не ужесточать его наказание".



"Дисквалификация есть дисквалификация. Он признал свою неправоту и принял наказание. Но мое беспокойство связано с тем, что мы должны заботиться о людях".



"В данный момент он травмирован, и как ему теперь набрать форму? Какие условия мы можем создать для него на ближайшие месяцы, чтобы он мог развиваться, стал лучше как человек и справился с тем, с чем прежде, возможно, не сталкивался?"



"Мне не нравится идея просто отстранить кого-нибудь, запретив быть частью футбольного сообщества. Я не думаю, что это должно так работать, что так должна работать реабилитационная программа".



Он знает, что мы рассчитывали на него до тех пор, пока он мог играть и пока его не наказали. Когда он вернется, то мы снова будем рассчитывать на него, если он будет играть".



"Думаю, этот опыт придаст ему дополнительную мотивацию. Он стойкий духом парень и обладает отличным характером. Мы здесь, чтобы поддерживать его", — цитирует Саутгейта Sky Sports.