"Вест Хэм" склоняется к тому, чтобы оставить Мойеса

"Вест Хэм" склоняется к тому, чтобы оставить своего главного тренера Дэвида Мойеса на следующий сезон.

Ранее в этом сезоне Мойес оказался на грани увольнения, потому что "Вест Хэм" был втянут в борьбу за выживание в Премьер-Лиге, несмотря на большие инвестиции в состав прошлым летом.



Однако ближе к концу кампании "молотобойцы" значительно прибавили, отдалившись от тройки неудачников и достигнув финала Лиги Конференций.



Как сообщает The Guardian, ссылаясь на свои источники в руководстве "Вест Хэма", лондонский клуб не планирует искать замену Мойесу грядущим летом, хотя ранее наводил справки насчет Паулу Фонсеки, Брендана Роджерса, Грэма Поттера, Марку Силвы и Анге Постекоглу.



"Вест Хэм" не просто готов оставить Мойеса, но и поддержать 60-летнего шотландца на трансферном рынке, где целями "молотобойцев" являются Жоау Палинья из "Фулхэма", Харви Барнс из "Лестера" и Джеймс Уорд-Проуз из "Саутгемптона".



Впрочем, окончательное решение еще не принято. Ясность наступит, когда сезон завершится, и боссы "Вест Хэма" поговорят с Мойесом.