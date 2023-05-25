Гвардиола: "40 часов назад мы выпили весь алкоголь в Манчестере"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что ожидал спада от своей команды в матче против "Брайтона" после празднования чемпионства в Премьер-Лиге.

В минувшее воскресенье игроки "Сити" подняли свой третий подряд кубок Премьер-Лиги, а на следующий день устроили в Манчестере вечеринку по поводу чемпионства.



Гвардиола опасался, что это негативно скажется на игре "Сити" против "Брайтона", однако ничья 1:1 показала, что Хосеп переживал напрасно.



"Я слегка переживал, насколько упадет наш уровень относительно того, что мы делали в последние четыре, пять, шесть месяцев".



"40 часов назад мы выпили весь алкоголь в Манчестере, но то, как они сыграли, было кое-чем выдающимся. Я получил большое удовольствие, особенно будучи чемпионами".



"Мы знали, что победить здесь будет тяжело. У "Брайтона" великолепная команда во всех отношениях. Поэтому они и в Лиге Европы, это абсолютно заслуженно".



"А также мы показали, почему являемся лучшей командой в Англии", — цитирует Гвардиолу The Independent.