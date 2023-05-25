"Тоттенхэм" отправил Дайера на операцию на пахе

Защитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер пропустит матч заключительного тура Премьер-Лиги из-за операции на паховой области.

Из официального заявления "Тоттенхэма" следует, что Дайер будет прооперирован на этой неделе, а потому не сможет отправиться с командой на выезд к "Лидсу" в воскресенье.



"Шпоры" ожидают, что 29-летний защитник, который не был вызван в сборную Англии на матчи против Мальты и Северной Черногории, полностью поправится к началу предсезонной подготовки в июле.



"Тоттенхэм" принял решение отправить Дайера под нож хирурга до окончания сезона, несмотря на то, что от выезда на "Элланд Роуд" зависит попадут "шпоры" в Лигу Конференций или останутся без еврокубков вовсе.



Добавим, после окончания этого сезона у Дайера останется только 12 месяцев по контракту, и пока "Тоттенхэм" даже не приглашал Эрика к столу переговоров, чтобы обсудить продление сотрудничества.