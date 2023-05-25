Гвардиола возмущен отмененным голом Холанда против "Брайтона"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола возмутился отмененным голом своего нападающего Эрлинга Холанда в матче против "Брайтона" (1:1).

В среду вечером "Сити" не удалось одержать свою 13-ю победу подряд в Премьер-Лиге, потому что гол Холанда в концовке был отменен из-за фола Эрлинга на защитнике "Брайтона" Леви Колуилле.



Дело в том, что Холанд оттащил за футболку Колуилла, а затем у дальней штанги замкнул головой подачу Коула Палмера. Изначально рефери Саймон Хупер указал на центр поля, но после обращения к VAR отменил гол, и Гвардиола не может с согласиться с этим решением.



"Если это фол, то каждому защитнику можно свистеть по 25 фолов при длинных забросах мяча. Если это фол, то в каждом другом случае тоже фол".



"Да ладно. Это же нелепо. Отмененный гол — это нелепо, но какая разница", — пожаловался Гвардиола BBC.