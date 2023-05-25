"Брайтон" прервал серию "Сити" из 12 побед подряд

Хулио Энсисо "Брайтон" прервал 12-матчевую победную серию "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге и, сыграв с новоиспеченным чемпионом вничью 1:1, гарантировал себе попадание в Лигу Европы с шестого места.

В стартовом составе "чаек" произошло четыре изменения. Свой шанс получили Ян Пол ван Хекке, Билли Гилмор, Факундо Буонанотте и Данни Уэлбек.

Относительно минимальной победы над "Челси" в старте у "горожан" уцелели только Штефан Ортега, Рико Льюис, Фил Фоден и Рияд Махрез.

"Сити" начал матч первым номером, не использовав пару хороших моментов. "Брайтон" впервые ответил на 20-й минуте, когда Уэлбек со штрафного пробил в перекладину.

На 21-й минуте Эрлинг Холанд вышел один на один, но не успел пробить и лишь уткнулся в выдвинувшегося навстречу голкипера.

Спустя три минуты у Холанда был еще один момент, но Эрлинг бить не стал, а великодушно позволил Фодену поразить оставленные голкипером ворота — 0:1.

На 31-й минуте Уэлбек скинул мяч к дальней штанге, а там Каору Митома сперва не смог пробить Ортегу, но затем занес снаряд в ворота. Правда, гол не был засчитан из-за игры рукой японцем.

На 38-й минуте счет все-таки стал равным. Это 19-летний Хулио Энсисо нанес роскошный дальний удар в верхний угол ворот Ортеги — 1:1.

Незадолго до перерыва мяч еще раз побывал в воротах Ортеги. Это Уэлбек пробил голкипера "Сити" ударом с левого края штрафной, однако был зафиксирован офсайд.

Вскоре после перерыва Илкай Гюндоган слегка не попал в дальний угол ворот. Но в целом игра значительно поскучнела, опасные моменты возникали крайне редко.

На 79-й минуте показалось, что гости вырвали победу. Вышедший на замену Коул Палмер с левого край штрафной навесил к дальней штанге, где Холанд без помех поразил ворота головой, однако перед своим ударом Эрлинг сфолил на Леви Колуилле, поэтому и этот гол был отменен.

В итоге матч так и закончился вничью, что стало справедливым результатом. "Брайтону" хватило этого очка, чтобы оформить выход в Лигу Европы.

"Брайтон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Брайтон, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2023 00:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 25.05.2023 01:15 # narcot
    Симоньян призвала россиян делать снаряды — каждый день после работы по два часа.

    «Спросите каждого второго. Мы что, не готовы выйти после работы на два часа помочь? Если надо! <...> Мы, вот, народ, готовы помочь тем, кто за это отвечает».

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  2. v-0987654321 25.05.2023 00:58 # v-0987654321
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  3. iskander8sg 25.05.2023 00:55 # iskander8sg
    Вы, далбаебы спецом моську ежедневно палите, или пожарников усех на фронт забрали уже?

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  4. fiezzo 25.05.2023 00:47 # fiezzo
    Говорят, Залужный очень жалеет об организации террористической атаки на Кремль, поскольку мелко гадить теперь приходится только в перерывах созерцания грязного больничного потолка, да и то под себя. И даже браслет со свастикой не помог.

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  5. narcot 25.05.2023 00:46 # narcot
    В 4ке должен быть Брайтон, а не скамо6ляди

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  6. liverpo0ol 25.05.2023 00:46 # liverpo0ol
    Брайтон на троне
    Сити на страпоне

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  7. true-manc 25.05.2023 00:14 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  8. hachidlo 25.05.2023 00:06 # hachidlo
    СКОЛЬКО СИТИ ПОТРАТИЛ?
    СКОЛЬКО БЫЛО ИСТРЕБИТЕЛЕЙ?
    КАКИЕ БЫЛИ КОРАБЛИ?

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  9. brown-ale 25.05.2023 00:05 # brown-ale
    Брайтон классно катает. Можно распродать их состав лямов на 300.

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  10. dragon 25.05.2023 00:04 # dragon
    Опять чайки обосрали трон.

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  11. bembo 25.05.2023 00:03 # bembo
    Брайтон могуч. Заслуженное топ 6

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  12. mc-od 25.05.2023 00:03 # mc-od
    КОРОЛИ на троне!!!
    жалкие хэйтерки и прочие кринжи во плоти на... Впрочем, сами знаете где.)

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