"Брайтон" прервал серию "Сити" из 12 побед подряд
"Брайтон" прервал 12-матчевую победную серию "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге и, сыграв с новоиспеченным чемпионом вничью 1:1, гарантировал себе попадание в Лигу Европы с шестого места.
В стартовом составе "чаек" произошло четыре изменения. Свой шанс получили Ян Пол ван Хекке, Билли Гилмор, Факундо Буонанотте и Данни Уэлбек.
Относительно минимальной победы над "Челси" в старте у "горожан" уцелели только Штефан Ортега, Рико Льюис, Фил Фоден и Рияд Махрез.
"Сити" начал матч первым номером, не использовав пару хороших моментов. "Брайтон" впервые ответил на 20-й минуте, когда Уэлбек со штрафного пробил в перекладину.
На 21-й минуте Эрлинг Холанд вышел один на один, но не успел пробить и лишь уткнулся в выдвинувшегося навстречу голкипера.
Спустя три минуты у Холанда был еще один момент, но Эрлинг бить не стал, а великодушно позволил Фодену поразить оставленные голкипером ворота — 0:1.
На 31-й минуте Уэлбек скинул мяч к дальней штанге, а там Каору Митома сперва не смог пробить Ортегу, но затем занес снаряд в ворота. Правда, гол не был засчитан из-за игры рукой японцем.
На 38-й минуте счет все-таки стал равным. Это 19-летний Хулио Энсисо нанес роскошный дальний удар в верхний угол ворот Ортеги — 1:1.
Незадолго до перерыва мяч еще раз побывал в воротах Ортеги. Это Уэлбек пробил голкипера "Сити" ударом с левого края штрафной, однако был зафиксирован офсайд.
Вскоре после перерыва Илкай Гюндоган слегка не попал в дальний угол ворот. Но в целом игра значительно поскучнела, опасные моменты возникали крайне редко.
На 79-й минуте показалось, что гости вырвали победу. Вышедший на замену Коул Палмер с левого край штрафной навесил к дальней штанге, где Холанд без помех поразил ворота головой, однако перед своим ударом Эрлинг сфолил на Леви Колуилле, поэтому и этот гол был отменен.
В итоге матч так и закончился вничью, что стало справедливым результатом. "Брайтону" хватило этого очка, чтобы оформить выход в Лигу Европы.
"Брайтон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
25.05.2023 00:00
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КОРОЛИ!!!
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КАКИЕ БЫЛИ КОРАБЛИ?
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Брайтон классно катает. Можно распродать их состав лямов на 300.
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Опять чайки обосрали трон.
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Брайтон могуч. Заслуженное топ 6
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КОРОЛИ на троне!!!
жалкие хэйтерки и прочие кринжи во плоти на... Впрочем, сами знаете где.)
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