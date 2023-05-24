Маунт склоняется к переходу в "Юнайтед"

Мейсон Маунт Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт склоняется к переходу в "Манчестер Юнайтед".

Вот уже несколько месяцев "Челси" не может договориться с Маунтом о новом контракте, а неважная игра Мейсона в этом сезоне не способствует достижению компромисса.

Поскольку действующий контракт Маунта истекает летом 2024, это не оставляет "Челси" выбора, кроме как продать своего воспитанника в ближайшее трансферное окно.

На протяжении последних недель Маунта сватали в "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ньюкасл" и "Баварию", однако The Athletic утверждает, что всем прочим вариантам Мейсон предпочитает "Юнайтед".

Однако на пути к переходу Маунта в "Юнайтед" есть несколько препятствий. Клуб с "Олд Траффорд" все еще находится в процессе смены владельцев и своим приоритетом рассматривает приглашение нападающего.

В то же время Маурисио Почеттино, готовящийся заступить на должность главного тренера "Челси", хочет сохранить Маунта и отводит 24-летнему англичанину ключевую роль в своих планах на следующий сезон.


Метки Манчестер Юнайтед, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2023 23:00

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  1. mancunia-planet 24.05.2023 23:29 # mancunia-planet
    С чего это такой интерес к нему, непонятно. Нужен цн, полузащ и цз, а это и так космос траты будут.

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  2. alexomck 24.05.2023 23:10 # alexomck
    склоняется он только в Челси пока, норм мысли прочитали.

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  3. suddenly 24.05.2023 23:03 # suddenly
    Его же вроде Ливерпуль собирался покупать.

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