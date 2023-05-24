Маунт склоняется к переходу в "Юнайтед"

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт склоняется к переходу в "Манчестер Юнайтед".

Вот уже несколько месяцев "Челси" не может договориться с Маунтом о новом контракте, а неважная игра Мейсона в этом сезоне не способствует достижению компромисса.



Поскольку действующий контракт Маунта истекает летом 2024, это не оставляет "Челси" выбора, кроме как продать своего воспитанника в ближайшее трансферное окно.



На протяжении последних недель Маунта сватали в "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ньюкасл" и "Баварию", однако The Athletic утверждает, что всем прочим вариантам Мейсон предпочитает "Юнайтед".



Однако на пути к переходу Маунта в "Юнайтед" есть несколько препятствий. Клуб с "Олд Траффорд" все еще находится в процессе смены владельцев и своим приоритетом рассматривает приглашение нападающего.



В то же время Маурисио Почеттино, готовящийся заступить на должность главного тренера "Челси", хочет сохранить Маунта и отводит 24-летнему англичанину ключевую роль в своих планах на следующий сезон.