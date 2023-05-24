Лэмпард подтвердил потерю Бадиашиле с "очень сложной травмой"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что защитник Бенуа Бадиашиле пропустит несколько месяцев с травмой задней поверхности бедра.

На прошлой неделе появилась информация, что 22-летний Бадиашиле пропустил травму на тренировке и теперь рискует пропустить старт следующего сезона.



Выступая перед прессой в среду, Лэмпард поведал, что повреждение январского новичка "Челси" оказалось гораздо серьезнее, чем предполагалось изначально.



Лэмпард до сих пор точно не знает, как долго будет отсутствовать Бадиашиле, однако счет пойдет на месяцы.



"Это большой удар по нему, и мне очень жаль его. Он пришел сюда и произвел хорошее впечатление. Я был очень доволен им в матчах, которые он сыграл до своей травмы".



"К сожалению, это очень сложная травма задней поверхности бедра, и мы, к сожалению, должны говорить о месяцах, нежели неделях".



"Надеюсь, он не пропустит матчей, поскольку впереди лето, и вернется сильнее", — цитирует Лэмпарда talkSPORT.