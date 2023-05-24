Лукаку рассказал, что у него всегда был план побега при переходе в "Челси"

Ромелу Лукаку Нападающий Ромелу Лукаку признался, что у него всегда была мысль насчет возвращения в "Интер", когда он переходил в "Челси" летом 2021.

Летом 2021 "Челси" заплатил "Интеру" рекордные для своего клуба 97.5 млн. фунтов, однако уже после одного сезона на "Стэмфорд Бридж" Лукаку вернулся в итальянский клуб на правах аренды.

В преддверии окончания своей аренды и возвращения в "Челси" Лукаку решил сделать признание, которое может показаться обидным для фанатов лондонского клуба.

"Я был хорош в "Челси" в прошлом сезоне. Но я знаю, что у меня по-прежнему есть "Интер", если у меня не сложится в "Челси".

"Когда я вернулся сюда, то понял: здесь мое место. Такое же чувство у меня было в "Андерлехте". Я серьезно отношусь к этому клубу. Я хочу играть в свой лучший футбол. Люди здесь видят это. Нет ничего лучше, чем ощущать эту поддержку здесь", — сообщил Лукаку Het Laatste Nieuws.


Метки Интер, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2023 21:00

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  1. arsenal-win 24.05.2023 21:18 # arsenal-win
    В Эвертон иди!

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  2. yela 24.05.2023 21:08 # yela
    Ничего обидного он не сказал. Очевидно, что этот мешок не тянет уровень АПЛ и сам это понимает.
    Трансфер провал, но пускай с агентом ищет варианты и пиздует. Интер то не сильно горит желанием сохранить этого пешехода

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