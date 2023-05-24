Лукаку рассказал, что у него всегда был план побега при переходе в "Челси"

Нападающий Ромелу Лукаку признался, что у него всегда была мысль насчет возвращения в "Интер", когда он переходил в "Челси" летом 2021.

Летом 2021 "Челси" заплатил "Интеру" рекордные для своего клуба 97.5 млн. фунтов, однако уже после одного сезона на "Стэмфорд Бридж" Лукаку вернулся в итальянский клуб на правах аренды.



В преддверии окончания своей аренды и возвращения в "Челси" Лукаку решил сделать признание, которое может показаться обидным для фанатов лондонского клуба.



"Я был хорош в "Челси" в прошлом сезоне. Но я знаю, что у меня по-прежнему есть "Интер", если у меня не сложится в "Челси".



"Когда я вернулся сюда, то понял: здесь мое место. Такое же чувство у меня было в "Андерлехте". Я серьезно отношусь к этому клубу. Я хочу играть в свой лучший футбол. Люди здесь видят это. Нет ничего лучше, чем ощущать эту поддержку здесь", — сообщил Лукаку Het Laatste Nieuws.