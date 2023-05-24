Гвардиола: "Де Дзерби — один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет"

Роберто Де Дзерби и Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выступил с похвалой в адрес своего коллеги Роберто Де Дзерби из "Брайтона".

На прошлой неделе Гвардиола привел "Сити" к пятому титулу Премьер-Лиги за последние шесть лет и считается фаворитом на награду лучшему тренеру сезона.

Однако Гвардиола считает, что Де Дзерби, который в своем первом сезоне вывел "Брайтон" в еврокубки, мог бы составить ему конкуренцию.

"Роберто — один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет".

"Нет другой такой команды, которая бы играла таким же образом. Это уникально".

"Когда он брался за работу здесь, у меня было ощущение, что он окажет огромное влияние на Премьер-Лигу. Но я не ожидал, что он сделает это за столь короткое время".

"Он создает по 20-25 моментов за матч, и это значительно больше, чем большинство их соперников. Он монополизирует мяч так, как этого не происходило очень давно".

"Они полностью заслуживают тот успех, которого добились", — цитирует Гвардиолу BBC.


Метки Брайтон, Гвардиола, Де Дзерби, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2023 20:00

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