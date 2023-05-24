Гвардиола: "Де Дзерби — один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выступил с похвалой в адрес своего коллеги Роберто Де Дзерби из "Брайтона".

На прошлой неделе Гвардиола привел "Сити" к пятому титулу Премьер-Лиги за последние шесть лет и считается фаворитом на награду лучшему тренеру сезона.



Однако Гвардиола считает, что Де Дзерби, который в своем первом сезоне вывел "Брайтон" в еврокубки, мог бы составить ему конкуренцию.



"Роберто — один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет".



"Нет другой такой команды, которая бы играла таким же образом. Это уникально".



"Когда он брался за работу здесь, у меня было ощущение, что он окажет огромное влияние на Премьер-Лигу. Но я не ожидал, что он сделает это за столь короткое время".



"Он создает по 20-25 моментов за матч, и это значительно больше, чем большинство их соперников. Он монополизирует мяч так, как этого не происходило очень давно".



"Они полностью заслуживают тот успех, которого добились", — цитирует Гвардиолу BBC.