Гвардиола: "Де Дзерби — один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выступил с похвалой в адрес своего коллеги Роберто Де Дзерби из "Брайтона".
На прошлой неделе Гвардиола привел "Сити" к пятому титулу Премьер-Лиги за последние шесть лет и считается фаворитом на награду лучшему тренеру сезона.
Однако Гвардиола считает, что Де Дзерби, который в своем первом сезоне вывел "Брайтон" в еврокубки, мог бы составить ему конкуренцию.
"Роберто — один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет".
"Нет другой такой команды, которая бы играла таким же образом. Это уникально".
"Когда он брался за работу здесь, у меня было ощущение, что он окажет огромное влияние на Премьер-Лигу. Но я не ожидал, что он сделает это за столь короткое время".
"Он создает по 20-25 моментов за матч, и это значительно больше, чем большинство их соперников. Он монополизирует мяч так, как этого не происходило очень давно".
"Они полностью заслуживают тот успех, которого добились", — цитирует Гвардиолу BBC.
24.05.2023 20:00
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