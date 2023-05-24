Поуп пропустит матч с "Челси" из-за операции на руке
Голкипер "Ньюкасла" Ник Поуп пропустит заключительный матч сезона против "Челси" из-за операции на руки.
Ранее днем 31-летнего Поупа не оказалось среди 25 игроков, вызванных в сборную Англии на матчи против Мальты и Северной Черногории.
Оказывается, это связано с проблемами со здоровьем у Ника, которого "Ньюкасл" решил отправить под нож хирурга, не дожидаясь окончания сезона, сообщает The Independent.
Поуп, купленный у "Бернли" за 10 миллионов фунтов прошлым летом, сыграл ключевую роль в том, что "Ньюкасл" гарантировал себе путевку в Лигу Чемпионов. В Премьер-Лиге только завоевавший титул "Манчестер Сити" (31) пропустил голов меньше, чем "сороки" (32).
Предполагается, что Поуп полностью поправится к началу предсезонного периода.
24.05.2023 19:00
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