Поуп пропустит матч с "Челси" из-за операции на руке

Голкипер "Ньюкасла" Ник Поуп пропустит заключительный матч сезона против "Челси" из-за операции на руки.

Ранее днем 31-летнего Поупа не оказалось среди 25 игроков, вызванных в сборную Англии на матчи против Мальты и Северной Черногории.



Оказывается, это связано с проблемами со здоровьем у Ника, которого "Ньюкасл" решил отправить под нож хирурга, не дожидаясь окончания сезона, сообщает The Independent.



Поуп, купленный у "Бернли" за 10 миллионов фунтов прошлым летом, сыграл ключевую роль в том, что "Ньюкасл" гарантировал себе путевку в Лигу Чемпионов. В Премьер-Лиге только завоевавший титул "Манчестер Сити" (31) пропустил голов меньше, чем "сороки" (32).



Предполагается, что Поуп полностью поправится к началу предсезонного периода.