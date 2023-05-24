Sela может стать новым титульным спонсором "Ньюкасла"
Компания Sela из Саудовской Аравии близка к тому, чтобы стать новым титульным спонсором "Ньюкасла".
Несмотря на свою прописку в Саудовской Аравии, где базируются владельцы "Ньюкасла", Sela ведет деятельность в целом ряде стран, занимаясь организацией спортивных мероприятий, включая ежегодную Гонку чемпионов.
По информации Sky Sports, Sela значительно продвинулась в переговорах с "Ньюкаслом" и может стать крупнейшим коммерческим партнером клуба с "Сент-Джеймс Парк".
Если оцениваемая в 30 миллионов фунтов сделка состоится, эмблема Sela сменит на титульной стороне футболок "Ньюкасла" букмекерскую контору Fun88.
Добавим, Fun88 платит вышедшим в Лигу Чемпионов "сорокам" только 6.5 млн. фунтов в год. Этот контракт был подписан еще в 2017 году.
24.05.2023 18:00
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короч снова подручный спонсор по типу этихад у чебуреков, сейчас будет платить 30 в год, а дальше цифра умножиться на 2 или на 3. и тем самым будут покрываться все нарушения ффп.
АПЛ пизда, можно не смотреть и не интересоваться. Пока ФФП не предпримет меры по пресечению этого беспредела для меня это мертвое соревнование.
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