Эзе впервые в карьере вызван в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил имена 25 игроков, вызванных на матчи против Мальты и Северной Македонии в отборе к Евро-2024.

Впервые в своей карьере вызов в сборную Англии получил 24-летний вингер "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе, который забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи в этом сезоне Премьер-Лиги.



Также в национальную команду вернулись Льюис Данк из "Брайтона", Тайрон Мингс из "Астон Виллы" и Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля".



Вингер "Челси" Рахим Стерлинг остался за бортом по "обоюдному решению" после переговоров с Саутгейтом, сообщает BBC.



Также Саутгейт проигнорировал защитника "Арсенала" Бена Уайта, а Бен Чилуэлл, Рис Джеймс и Мейсон Маунт из "Челси" не смогли претендовать на вызов в сборную из-за травм.



Добавим, англичане сыграют на выезде с Мальтой 16 июня, а три дня спустя примут на "Олд Траффорд" Северную Черногорию. В данный момент подопечные Саутгейта возглавляют отборочную Группу C, стартовав с побед над Италией и Украиной.



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Мальты и Северной Македонии



Голкиперы: Сэм Джонстон ("Кристал Пэлас"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал").





Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Льюис Данк ("Брайтон"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба — "Манчестер Юнайтед"), Тайрон Минс ("Астон Вилла"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Ньюкасл").



Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия Дортмунд"), Эберечи Эзе ("Кристал Пэлас"), Конор Галлахер ("Челси"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Калвин Филлипс ("Манчестер Сити"), Деклан Райс ("Вест Хэм").



Нападающие: Фил Фоден, Джек Грилиш (оба — "Манчестер Сити"), Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал"), Каллум Уилсон ("Ньюкасл").