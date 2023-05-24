Гвардиола рассказал, когда начнет думать о требле

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что для его команды пока рано думать о требле.

Уже завоевав титул Премьер-Лиги, в июне "Сити" сыграет в финалах Кубка Англии и Лиги Чемпионов. Для "горожан" это будет возможность сделать требл, который прежде покорялся лишь "Манчестер Юнайтед".



Однако Гвардиола будет готов подумать о требле, только если 3 июня июня "Сити" победит своих соседей на "Уэмбли".



"Я начну думать о требле, если нам удастся отправиться в Стамбул с двумя трофеями в кармане. Вот тогда я признаю, что с еще одним трофеем мы сможем сделать это".



"В Великобритании это случалось только однажды, и это сделал "Юнайтед". Я был там, когда они победили "Баварию" на "Ноу Камп" (в финале Лиги Чемпионов в 1999 году)".



"Это было так так сложно. И два заключительных финала будут ужасно тяжелыми для нас".



"Я знаю, что "Юнайтед" хочет предотвратить это, а "Интер" есть "Интер", поэтому давайте двигаться шаг за шагом", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.