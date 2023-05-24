"Юнайтед" предложит 55 млн. фунтов за Маунта

Мейсон Маунт "Манчестер Юнайтед" готовит предложение в 55 миллионов фунтов о покупке полузащитника "Челси" Мейсона Маунта.

По информации Daily Mail, пропускающий концовку сезона из-за травмы Маунт является ключевой трансферной целью для главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага.

Тен Хаг надеется воспользоваться тем, что контракт Маунта истекает через год, и хочет оформить переход 24-летнего игрока сборной Англии как можно скорее.

Источники с "Олд Траффорд" утверждают, что "Юнайтед" в самое ближайшее время начнет переговоры по Маунту, однако предложения в 55 млн. фунтов может не хватить, чтобы убедить "Челси" отпустить своего воспитанника.

"Челси" ожидает высокого интереса к Маунту грядущим летом и готов потребовать у заинтересованных клубов аж 85 млн. фунтов. Ранее Мейсона также сватали в "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Ливерпуль".


Метки Манчестер Юнайтед, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2023 15:00

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  1. keane16 24.05.2023 16:02 # keane16
    Долбоёбы, клеверли прокаченый, 20ка потолок, но и даром не всрался

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  2. danny949494 24.05.2023 15:44 # danny949494
    Продано!

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  3. mancunia-planet 24.05.2023 15:09 # mancunia-planet
    Ключевая цель бред, просто не нужен

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