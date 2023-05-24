Премьер-Лига. Анонс матча среды

В среду, 24 мая, состоится отложенный поединок Премьер-Лиги между "Брайтоном" и "Манчестер Сити". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

БРАЙТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Брайтону" достаточно набрать одно очко в двух оставшихся матчах, чтобы гарантировать себе попадание в Лигу Европы. "Чайки" уже повторили клубный рекорд по количеству побед за сезон в высшем дивизионе — 10 в 1980/81.



"Манчестер Сити" одержал 12 побед подряд в Премьер-Лиге после того, как 18 февраля сыграл с "Ноттингем Форест" вничью 1:1. В этом сезоне чемпионата "горожане" теряли очки в пяти из семи выездных матчей против других команд из верхней половины таблицы (2 победы, 2 ничьи, 3 поражения).



"Брайтон" одержал четыре победы в 25 встречах с "Сити" в чемпионате, причем все четыре — дома.



Защитник "Брайтона" Адам Уэбстер поправил свое здоровье и может оказаться среди запасных, но Роберт Санчес все еще отсутствует.



Защитник "Сити" Натан Аке продолжает восстановление после травмы задней поверхности бедра.