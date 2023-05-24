Клуб из Саудовской Аравии хотят Тиаго Силву

Сразу несколько клубов из Саудовской Аравии проявляют интерес к защитнику "Челси" Тиаго Силве.

Ранее в мае супруга Силвы опровергла слухи о том, что Тиаго собирается уйти из "Челси" грядущим летом, чтобы вернуться во "Флуминенсе".



Как сообщает Football.London, уход Силвы все-таки возможен, хотя продленный в феврале контракт 38-летнего бразильца истекает в конце следующего сезона.



Уже несколько саудовских клубов обратились к "Челси" насчет приобретения Силвы, и ожидается, что "синие" не будут стоять на пути у бывшего защитника московского "Динамо" и ПСЖ.