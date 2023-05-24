"Вест Хэм" и "Астон Вилла" хотят Барнса

"Вест Хэм" и "Астон Вилла" хотят переманить вингера "Лестера" Харви Барнса, оцениваемого в 50 миллионов фунтов.

В данный момент "Лестер" находится в зоне вылета Премьер-Лиги и в последнем туре играет дома как раз против "Вест Хэма".



Однако Daily Mail утверждает, что Барнс едва ли останется в "Лестере", даже если "лесникам" удастся избежать понижения в классе по итогам этого сезона.



25-летний англичанин вызывает интерес у целого ряда клубов, а для "Вест Хэма" и "Астон Виллу" является ключевой трансферной целью.



"Лестер" в любом случае находится в сложной финансовой ситуации, и "лисам" будет крайне сложно отказаться от предложений в районе 50 млн. фунтов за Барнса.