"Форест" готов заплатить до 30 млн. фунтов за Хендерсона

Дин Хендерсон "Ноттингем Форест" готов заплатить "Манчестер Юнайтед" до 30 миллионов фунтов за голкипера Дина Хендерсона.

Напомним, прошлым летом "Форест" арендовал Хендерсона у "Юнайтед", однако из-за растяжения бедра Дин не играет с 14 января, а пару недель назад даже перенес операцию и теперь вернется в строй не раньше начала августа.

В отсутствие Хендерсона первым номером "Форест" утвердился арендованный в январе Кейлор Навас, сыграв важную роль в продлении "лесниками" прописки в Премьер-Лиге.

Однако 36-летний Навас находится в "Форест" только на правах аренды, и в качестве своего основного голкипера в долгосрочной перспективе "лесники" по-прежнему ходят видеть Хендерсона.

Как сообщает Manchester Evening News, клуб с "Сити Граунд" готовит предложение "Юнайтед" о покупке Хендерсону, а также уже озвучил 26-летнему англичанину, какую зарплату тот может получить по постоянному контракту.

Добавим, от контракта Хендерсона с "Юнайтед" остается еще два года и опция продления на 12 месяцев. Сейчас зарплата Дина составляет 110,000 фунтов в неделю, причем ее целиком взял на себя "Форест".


Метки Манчестер Юнайтед, Ноттингем Форест, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 24.05.2023 11:00

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Последние комментарии:




  1. closer 24.05.2023 11:22 # closer
    Продано. Будем искать Хэндерсонов от 80 млн

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  2. alexomck 24.05.2023 11:04 # alexomck
    здесь стабильная игровая практика, надо оставаться. мю с деграднувшим де хеей пусть мается - один из худших воротчиков АПЛ в концовке сезона.

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