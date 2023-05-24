"Форест" готов заплатить до 30 млн. фунтов за Хендерсона
"Ноттингем Форест" готов заплатить "Манчестер Юнайтед" до 30 миллионов фунтов за голкипера Дина Хендерсона.
Напомним, прошлым летом "Форест" арендовал Хендерсона у "Юнайтед", однако из-за растяжения бедра Дин не играет с 14 января, а пару недель назад даже перенес операцию и теперь вернется в строй не раньше начала августа.
В отсутствие Хендерсона первым номером "Форест" утвердился арендованный в январе Кейлор Навас, сыграв важную роль в продлении "лесниками" прописки в Премьер-Лиге.
Однако 36-летний Навас находится в "Форест" только на правах аренды, и в качестве своего основного голкипера в долгосрочной перспективе "лесники" по-прежнему ходят видеть Хендерсона.
Как сообщает Manchester Evening News, клуб с "Сити Граунд" готовит предложение "Юнайтед" о покупке Хендерсону, а также уже озвучил 26-летнему англичанину, какую зарплату тот может получить по постоянному контракту.
Добавим, от контракта Хендерсона с "Юнайтед" остается еще два года и опция продления на 12 месяцев. Сейчас зарплата Дина составляет 110,000 фунтов в неделю, причем ее целиком взял на себя "Форест".
24.05.2023 11:00
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Последние комментарии:
Продано. Будем искать Хэндерсонов от 80 млн
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здесь стабильная игровая практика, надо оставаться. мю с деграднувшим де хеей пусть мается - один из худших воротчиков АПЛ в концовке сезона.
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