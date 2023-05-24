Фелишу понравилось в "Челси"

Нападающий Жоау Фелиш признался, что ему понравилось выступать за "Челси" в период своей аренды.

Перебравшись в "Челси" из "Атлетико" в январе, Фелиш оказался в кризисной команде, которая вдобавок затем уволила главного тренера. В результате Жоау забил только три гола в 18 матчах за "синих".



Фелиш не берется сказать, останется ли он в "Челси" на следующий сезон, однако 23-летний португалец почувствовал, что "синие" действительно являются большим клубом и обладают классными игроками.



"Пока что я не знаю свое будущее. Но эти четыре, пять месяцев мне понравились. Это топ-клуб, и каждый в клубе был очень добр ко мне. Мои партнеры по команде невероятны. Мне действительно нравится быть здесь", — цитирует Фелиша Daily Mail.



Добавим, если верить слухам, "Атлетико" собирается потребовать 87 миллионов фунтов от клубов, заинтересованных в Фелише.