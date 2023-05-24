Эван Фергюсон — цель МЮ и "Тоттенхэма" на будущее

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" рассматривают нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона в качестве своей трансферной цели на будущее.

Фергюсон громко заявил о себе в этом сезоне, забив 10 голов за "Брайтон" с учетом всех соревнований и попав на радар к крупнейшим клубам Премьер-Лиги.



Однако 18-летний ирландец только в апреле заключил с "Брайтоном" новый контракт, который рассчитан до 2028 года.



По информации Sky Sports, "Юнайтед" и "Тоттенхэм" не просто присматриваются к Фергюсону, а уже строят планы по приобретению Эвана летом следующего года.



При этом директор академии "Юнайтед" Ник Кокс приватно назвал "ошибкой на 50+ миллионов фунтов" решение своего клуба не подписывать Фергюсона, когда тот юниором приезжал к "красным дьяволам" на просмотр.







В "Брайтоне" же считают, что Кокс скромничает, и Фергюсон обладает потенциалом стать игроком на 100 млн. фунтов.