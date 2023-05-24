Гвардиола хочет узнать вердикт по делу о ФФП как можно скорее

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал как можно скорее вынести решение насчет того, виновен ли его клуб в нарушении правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

Напомним, "Сити" был обвинен Премьер-Лигой более чем в 100 нарушениях правил ФФП в период с сезона 2009/10 по 2017/18.



"Горожане" свою вину категорически отрицают, но поскольку точка в этой истории не поставлена, злые языки продолжают спекулировать насчет того, насколько команда Гвардиолы заслуживает завоеванных трофеев, и Хосепу это не нравится.



"Я бы хотел, чтобы Премьер-Лига или судьи приняли решение как можно скорее".



"Возможно, мы сделали что-нибудь неправильное, и тогда каждый узнает об этом. Но если мы такие, какими себя считаем — а мы считаем, что наш клуб поступает правильно много лет, — тогда люди перестанут говорить об этом. Мы были бы счастливы, если были это случилось завтра".



"Надеюсь, судьи не слишком заняты, и они увидят это, выслушают обе стороны и в конце концов примут лучшее решение. Потому что в конце концов я твердо знаю, что мы заслужили все выигранное нами на футбольном поле, у меня нет сомнений насчет этого", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Также Гвардиола подтвердил, что в любом случае не покинет "Сити".



"Я останусь на следующий сезон. Я останусь. Не переживайте — когда Премьер-Лига выдвигает 100 обвинений против нас, мы не уйдем", — добавил Хосеп.