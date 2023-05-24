Робертсон стал целью для "Реала"

"Реал" добавил левого защитника "Ливерпуля" Энди Робертсона в список своих целей на летнее трансферное окно.

В данный момент "Реал" готовится к расставанию с Ферланом Менди, а потому ищет новичка на левый фланг обороны.



Купленный у "Лиона" за 42 миллиона фунтов в 2019 году Менди пропустил большую часть этого сезона из-за травмы, ввиду чего главный тренер "Реала" Карло Анчелотти был вынужден импровизировать, используя в качестве левого защитника Эдуарду Камавинга.



Камавинга неплохо справился с этой временной ролью, но видит свое будущее в центре поля, поэтому приглашение левого защитника является одним из приоритетов для "Реала" на лето, и Daily Mail утверждает, что испанский гранд обратил свой взор на Робертсона.



Робертсон является ключевым игроком "Ливерпуля" и имеет контракт до 2026 года. Оцениваемый в 40 миллионов фунтов 29-летний шотландец до сих пор не делал никаких намеков на то, что он может покинуть "Энфилд".