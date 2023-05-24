Светская хроника за среду

Виктор Осимхен — цель номер один "Челси". "Бавария" хочет купить Хулиана Альвареса. "Манчестер Сити" обратился насчет Марко Верратти. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

Агент атакующего полузащитника "Аякса" Мохаммеда Кудуса подтвердил намерение своего клиента, которого хотят "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл", сменить клуб летом. (De Telegraaf)



Защитник Жюль Кунде, которого прошлым летом пытался купить "Челси", сказал "Баварии", что хочет покинуть клуб летом. Каталонцы отпустят 24-летнего француза только за 70 миллионов фунтов. (Sport)



Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен — цель номер один "Челси" на лето. (Sky Sport Germany)



"Ювентус" исключает продажу нападающего Душана Влаховича, которого хочет "Челси". (90min)



Нападающий "Манчестер Сити" Хулиан Альварес стал целью для "Баварии". (Bild)



"Сити" сделал запрос насчет полузащитника ПСЖ Марко Верратти. (Le Parisien)



Полузащитник "Сити" Илкай Гюндоган предпочитает "Барселону", а не "Арсенал". (Sport)



Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон находится на радаре у "Арсенала". (Daily Mirror)



"Арсенал" открыт к расставанию с полузащитником Эмилем Смит-Роу. (Daily Mirror)



Всего "Арсенал" может продать до восьми игроков первой команды грядущим летом. (Daily Mirror)



"Эвертон" планирует продать полузащитника Амаду Онана за 60 млн. фунтов для пополнения своего трансферного бюджета. (Football Insider)



Другое



"Тоттенхэм" пообещал тренеру Арне Слоту, что тот будет контролировать трансферы клуба. (Football Insider)



"Эвертон" продлил контракт с 30-летним полузащитником Абдулайем Дукуре на следующий сезон. (The Independent)



Йонг Шмадтке почти договорился о своем назначении спортивным директором "Ливерпуля". (Sky Sport Germany)



Полузащитник "Астон Виллы" Дуглас Луис был признан лучшим игроком своей команды в этом сезоне — и по версии самих футболистов, и по версии фанатов. (Daily Mail)



Капитан "Ниццы" Данте раскритиковал владельца клуба сэра Джима Рэтклиффа после неудачного сезона. (Daily Mirror)



Девушка полузащитника "Эвертона" Деле Алли показались на кинофестивале в Каннах в прозрачном платье без лифчика. (The Sun)