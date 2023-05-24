"Ньюкасл" планирует совершить пять приобретений летом

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау хочет совершить до пяти приобретений грядущим летом.

Сыграв с "Лестером" без голов в минувший понедельник, "Ньюкасл" гарантировал себе возвращение в Лигу Чемпионов после 20-летнего перерыва.



Естественно, Хау хочет укрепить состав своей команды и увеличить его глубину, ведь в следующем сезоне "сороки" будут сражаться на четырех фронтах.



Как сообщает The Telegraph, Хау и руководство "Ньюкасла" надеются уже на этой неделе окончательно сформировать планы своего клуба на летнее трансферное окно.



Вообще, Хау хочет пригласить в свою команду правоногого центрального защитника, левого защитника, двух полузащитников и универсального игрока атаки.



Одной из явных целей "Ньюкасла" называется полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон, причем соответствующее предложение может быть сделано "сороками" уже в самое ближайшее время.



Также со стороны "Ньюкасла" существует интерес к Кирану Тирни из "Арсенала" и Мохаммеду Кудусу из "Аякса", а вот партнер Мэддисона по "Лестеру" в лице Юри Тилеманса "сорокам" не нужен.