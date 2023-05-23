Глэйзеры могут решить судьбу "Юнайтед" на этой неделе
Владельцы "Манчестер Юнайтед" Глэйзеры могут выбрать наиболее предпочтительного претендента на покупку клубу до конца текущей недели.
Как утверждает The Independent, таковы ожидания потенциальных покупателей "Юнайтед". К пятнице, как они предполагают, Глэйзеры огласят свой выбор.
И хотя это все равно произойдет значительно позже, чем ожидалось изначально, "Юнайтед" все еще может успеть обзавестись новыми хозяевами к открытию летнего трансферного окна — даже если формально они не вступят во владение.
Фаворитами на покупку "Юнайтед" по-прежнему считаются шейх Джассим и сэр Джим Рэтклифф, причем первый из них, если верить слухам, ранее в мае — уже после дедлайна — сделал еще одно предложение по клубу с "Олд Траффорд".
23.05.2023 23:00
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