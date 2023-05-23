Лопетеги может покинуть "Вулверхэмптон" в конце сезона
Главный тренер "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги может покинуть клуб в конце сезона.
Лопетеги тренирует "Вулверхэмптон" с ноября, когда "волки" занимали последнее место в Премьер-Лиге.
Хулен уверенно решил задачу по выживанию в Премьер-Лиге, выиграв девять из своих 22 матчей чемпионата. За тур до завершения сезона клуб с "Молинью" занимает комфортное 13-е место.
Как сообщает BBC, Лопетеги только недавно узнал, что у "Вулверхэмптона" существуют проблемы с соблюдением правил финансового фейр-плей, что ограничивает возможности "волков" для инвестиций в состав грядущим летом.
Лопетеги опасается, что у него не будет ресурсов строить команду, претендующую на нечто серьезное, и это может подтолкнуть 56-летнего испанца к уходу из клуба.
Ожидается, что на этой неделе Лопетеги проведет переговоры с боссами "Вулверхэмптона", и это поможет Хулену, чей контракт рассчитан до 2025 года, прояснить свое будущее.
Добавим, "Вулверхэмптону" также грозит потеря ряда игроков грядущим летом, включая Рубена Невеша, Рауля Хименеса, Даниэла Поденсе и Райана Аит-Нури.
23.05.2023 22:00
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