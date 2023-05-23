Де Дзерби надеется, что еврокубки помогут "Брайтону" сохранить Макаллистера и Кайседо

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби надеется, что попадание в еврокубки поможет его клубу сохранить полузащитников Алексиса Макаллистера и Мойсеса Кайседо.

"Брайтон" уже гарантировал себе участие в еврокубках в следующем сезоне и нуждается еще в одном очке, чтобы подтвердить попадание в Лигу Европы.



Де Дзерби по-прежнему считает уход Макаллистера и Кайседо вероятным, но в то же время сохраняет надежду, что еврокубки помогут "чайкам" сохранить двух ведущих игроков.



"Это может быть их последний матч, но я не знаю. У них может быть возможность сменить клубы, потому что они заслуживают играть на другом уровне".



"Но теперь мы сами можем предложить им возможность сыграть в Европе, ведь наш уровень стал выше. Вы можем предложить им на одну возможность больше".



"Может ли попадание в еврокубки сделать разницу? Может. Это может придать им мотивации. Но они очень хорошие парни".



"Когда я тружусь, то думаю о себе, думаю о своем клубе, но в то же время думаю об игроках, потому что у игроков одна карьера, одна жизнь, и мы не можем решать за них".



"Я не знаю, что Тони (Блум, владелец "Брайтона") может решить, но если они захотят уйти, для меня они имеют право уйти", — цитирует Де Дзерби Sky Sports.