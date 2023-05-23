Милнер рассказал, что Клопп хотел сохранить его в "Ливерпуле"

Полузащитник Джеймс Милнер рассказал, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп хотел сохранить его в клубе.

В минувшую субботу, когда "Ливерпуль" сыграл с "Астон Виллой вничью (1:1), 37-летний Милнер попрощался с трибунами "Энфилда".



По словам Милнера, Клопп не хотел с ним расставаться, но руководство "Ливерпуля" решило не продлевать истекающий контракт Джеймса.



"Было бы грустно останавливаться, когда в тебе все еще остается немного жизни. Юрген Клопп — весьма хороший тренер, и он хотел сохранить меня здесь. Он говорил, что я все еще могу быть полезен, и это приятно".



"В этом году я не так часто выходил в старте, но я чувствую, что делал свой вклад, когда меня просили".



"Тем не менее, клуб принял свое решение (расстаться). Приятно, что я был в положении, когд тренер хочет сохранить меня, но мы договорились расстаться", — сообщил Милнер LFC TV.