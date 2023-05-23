"Юнайтед" заинтересован в Муссе Диаби

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении вингера "Байера" Муссы Диаби.

На протяжении последних месяцев Диаби сватали в "Ньюкасл", однако Sky Sport Germany может подтвердить, что интерес "сорок" к Муссе угас.



Зато за ситуацией вокруг Диаби внимательно наблюдает "Юнайтед". Дальнейшие шаги "красных дьяволов" в отношении Муссы зависят от процесса продажи клуба.



Диаби является ключевым игроком команды Хаби Алонсо в этом сезоне, забив девять голов и отдав восемь результативных передач в рамках Бундеслиги.



23-летний француз имеет контракт до 2025 года и оценивается "Байером" в 70-80 миллионов евро (60.7-69.4 млн. фунтов).