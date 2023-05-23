Два клуба Серии А хотят Партея

Два клуба Серии А заинтересованы в приобретении полузащитника "Арсенала" Томаса Партея грядущим летом.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета вынашивает наполеоновские планы по перестройке линии полузащиты своей команды грядущим летом.



Артета уже решил отпустить Гранита Джаку в "Байер" и хочет пригласить в "Арсенал" Деклана Райса из "Вест Хэма", Мейсона Маунта из "Челси" и Илкая Гюндогана из "Манчестер Сити".



Как сообщает Daily Mirror, жертвой затеянной Артетой перестройки, помимо Джаки, может стать и Партей, которому в следующем месяце исполнится 30 лет.



Следующим шагом карьеры Партея может стать Серия А, где сразу два клуба заинтересованы в приглашении игрока сборной Ганы.