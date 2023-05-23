"Арсенал" готовится объявить о новом контракте с Сака

"Арсенал" готовится объявить о новом контракте со своим вингером Букайо Сака.

21-летний Сака сыграл ключевую роль в том, что большую часть этого сезона "Арсенал" провел на вершине Премьер-Лиги. А с учетом всех соревнований Букайо забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.



Переговоры "Арсенала" и Сака о продлении контракта, истекающего летом 2024, велись несколько месяцев, и сторонам удалось достичь компромисса.



Как сообщает talkSPORT, в самое ближайшее время "Арсенал" официально объявит о новой сделке с игроком сборной Англии.



Трансферный гуру Фабрицио Романо подтверждает эту информацию, добавляя, что "Арсенал" также сделал свежее предложение вингеру Рису Нелсону о новом контракте на четыре года с опцией продления на пятый.