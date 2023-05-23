"Арсенал" готовится объявить о новом контракте с Сака

Букайо Сака "Арсенал" готовится объявить о новом контракте со своим вингером Букайо Сака.

21-летний Сака сыграл ключевую роль в том, что большую часть этого сезона "Арсенал" провел на вершине Премьер-Лиги. А с учетом всех соревнований Букайо забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.

Переговоры "Арсенала" и Сака о продлении контракта, истекающего летом 2024, велись несколько месяцев, и сторонам удалось достичь компромисса.

Как сообщает talkSPORT, в самое ближайшее время "Арсенал" официально объявит о новой сделке с игроком сборной Англии.

Трансферный гуру Фабрицио Романо подтверждает эту информацию, добавляя, что "Арсенал" также сделал свежее предложение вингеру Рису Нелсону о новом контракте на четыре года с опцией продления на пятый.


Метки Арсенал, контракты, Сака

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2023 16:00

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  1. hunter022 23.05.2023 16:33 # hunter022
    Уже подписали долгосрочное соглашение

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  2. true-manc 23.05.2023 16:32 # true-manc
    Ротета тупица под конец сезона совсем загонял паренька. Надо в Сити ему уходить к более красному тренеру, чтобы выходить на новый уровень игры и трофеи заодно выигрывать

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