Семь вещей, что мы узнали в 37-м туре
"Манчестер Сити" отпраздновал чемпионство, "Ньюкасл" получил путевку в Лигу Чемпионов, а "Лидс" и "Лестер" стали на шаг ближе к Чемпионшипу. Об этом и другом — в итогах предпоследнего тура Премьер-Лиги, который оставил несколько интригующих вопросов перед финишем.
У "Манчестер Сити" нет времени для празднований
Игроки "Манчестер Сити" начали отмечать чемпионство еще в субботу — сразу после того, как "Арсенал" проиграл "Ноттингем Форест". Это могло показаться слегка непрофессиональным, но на самом деле у "горожан" сейчас просто нет времени для празднования титула, так как впереди еще два финала, которые нужно выиграть для того, чтобы сделать этот сезон идеальным. Так что игра с "Челси" и еще два оставшихся матча чемпионата — это не то, на чем сконцентрированы "горожане".
Впереди у "Сити" два разных финала. В Кубке Англии против соседей будет решаться судьба потенциального требла, а в Стамбуле против "Интера" "горожане" постараются реализовать мечту нескольких поколений болельщиков и цель десятилетия. Совершенно разные соперники, разные задачи, и для каждой игры нужен идеальный тактический план, над чем и будет думать Пеп Гвардиола — уже с утра понедельника.
Можно не сомневаться, что с "Брайтоном" и "Брентфордом" в оставшихся матчах чемпионата сыграют многие из тех, кто вышел против "Челси", но где-то будет нужно и соблюсти баланс, чтобы команда не потеряла игровой ритм.
Стив Купер, наконец, может начать строительство новой команды в Ноттингеме
Существует теория — вполне разумная, учитывая, что результаты "Ноттингем Форест" в этом сезоне шли волнами, — что семь подписаний, сделанных в январе, дестабилизировали состав "лесников". Возможно, выживание было бы обеспечено несколько недель назад, если бы не тот срыв команды, которая только-только знакомилась друг с другом после массовых летних закупок и в январе получила новый "пакет" новичков.
Но ряд игроков, прибывших в январе, сыграли ключевую роль в выживании "Форест". Данило, купленный у "Палмейраса" за 17.4 млн. фунтов стерлингов, добавил прямолинейности справа. Фелипе, перешедший из "Атлетико Мадрид" за 2 млн. фунтов, был авторитетным игроком в защите. Кейлор Навас, арендованный у "Пари Сен-Жермен", был источником вдохновения. Каким-то образом Стив Купер укрепил командный дух в разрозненной группе. Если в футболе есть какая-то логика, он может создать что-то еще лучше с более взвешенным подходом к рынку этим летом.
Сейчас "лесникам" важно сбалансировать состав — избавиться от лишних игроков, определиться с вариантами для точечного усиления и продолжать доверять тренеру, который смог в очень сложных условиях сплоить коллектив, который напоминал "вавилонское столпотворение".
"Ньюкасл" прогрессирует с опережением графика
Когда на "Сент-Джеймс Парк" пришли новые владельцы, вряд ли кто-то из них назвал бы реалистичной цель попасть в зону Лиги Чемпионов весной 2023 года. В условиях конкуренции в нынешней Премьер-Лиге место в топ-4 можно считать своеобразным виртуальным трофеем, который внутри сообщества игроков и болельщиков в Премьер-Лиге, возможно, ценится выше ряда трофеев реальных. Потому реалистично было бы ставить цель закрепиться в топ-7 к этому сроку, а уже затем начинать штурмовать новую вершину.
"Ньюкасл" прилично усилился, и без новых игроков тот результат, которого добилась команда, не был бы возможен. Киран Триппьер, Александер Исак, Бруно Гимараэс и Ник Поуп были одними из самых важных игроков в этом сезоне. Но были и те, кто смог найти себя в новых условиях из числа игроков "старой" команды — в первую очередь стоит отметить прогресс Джейкоба Мерфи, стабильность Каллума Уилсона и великолепную форму Мигеля Альмирона.
Основной фактор сверхуспешного для "сорок" сезона — это все же не деньги новых владельцев, а работа менеджера Эдди Хау. Он смог интегрировать в команду всех новичков, отговорить руководство от ряда громких трансферов, которые могли бы дестабилизировать атмосферу в команде, и использовать все лучшее, что ему досталось от Стива Брюса. Возможно, сейчас ожидания повысятся у всех — владельцев и болельщиков, но до сих пор в "Ньюкасле" был заметен баланс и трезвая оценка ситуации. Все то, чего, например, и близко нет в "Челси" — чье место в топ-4 "сороки" справедливо и заняли.
Дэвид Мойес — все еще важный человек для "Эвертона"
Ситуация в зоне вылета сложилась таким образом, что на некоторое время "Эвертон" потерял возможность управлять ситуацией. Если бы "Лидс" или "Лестер" выиграли свои матчи, "ириски" рисковали бы вылететь, даже в случае победы над "Борнмутом" в домашнем матче в последнем туре.
Но на помощь своему бывшему клубу пришел Дэвид Мойес — его "Вест Хэм" сумел добыть волевую победу над "Лидсом" в ситуации, когда команда была уставшей после визита в Алкмаар и сложнейшего полуфинального матча в Лиге Конференций. Также именно с "Вест Хэмом" Мойеса в последнем туре сыграет "Лестер", и не исключено, что шотландцу придется помогать "ирискам" еще раз.
Но сейчас все в руках у игроков "Эвертона" — им нужно победить дома немотивированный "Борнмут" с любым счетом, чего будет достаточно для сохранения прописки в Премьер-Лиге. Команде Шона Дайча невероятно повезло не только с мотивированным в этом туре "Вест Хэмом", но и с голом Йерри Мины в компенсированное время, а также — с нереализованным убийственным моментом "Лестера" на последних минутах игры с "Ньюкаслом". Теперь, главное — не растранжирить эту удачу в противостоянии с командой, которой "ириски" проиграли в этом сезоне дважды, с общим счетом 1:7.
"Вилла" процветает благодаря вниманию Унаи Эмери к деталям
По словам Джона Макгинна, на этой неделе будут "часы и часы" анализа "Брайтона" игроками "Астон Виллы" — и никаких жалоб. Вера в методы Унаи Эмери в "Астон Вилле" абсолютна после того, как он смог превратить команду, сражавшуюся за выживание, в претендента на попадание в еврокубки по ходу сезона. Для возвращения "Виллы" в Европу нужна одна победа над "Брайтоном" в последнем туре.
"У нас будет много встреч, много подробностей, но если вы спросите любого игрока, который работал с ним в этом году, это все было абсолютным удовольствием", — сказал Макгинн. "Он сделал меня лучше, он сделал других игроков лучше".
Это снова стало очевидным на "Энфилде", где, учитывая недавнюю форму "Ливерпуля" и мотивацию команды Юргена Клоппа, "Вилла" заработала впечатляющее очко. В воскресенье на "Вилла Парк" будет разыграно место в Лиге Конференций.
"Игроки захотят подписать контракт и захотят совершенствоваться под его руководством, игроки видят, куда движется клуб", — добавил Макгинн. "Это страстный клуб, своего рода спящий гигант, и надеюсь, на следующей неделе мы сможем немного проснуться".
"Ирландский Холанд" скоро может стать конкурентом Холанда оригинального
Эвана Фергюсона часто сравнивают с Эрлингом Холандом — он так же выделяется габаритами и обладает жаждой забивать как можно больше уже в 18 лет. В матче с "Саутгемптоном" он проявил свои лучшие качества, забив два гола настоящего бомбардира, который уже в следующем сезоне может стать новым бриллиантом "Брайтона".
Он не такой быстроногий, как Эрлинг, но у Фергюсона есть много других сильных качеств — он хладнокровен в чужой штрафной, голоден до голов, обладает идеальным телосложением для таранного форварда. Конечно, молодой ирландец может и не развиться до уровня Холанда, но наблюдать за его развитием будет очень интересно.
"Кристал Пэлас" есть смысл продлить контракт с Роем Ходжсоном
Когда Рой Ходжсон возглавил "Кристал Пэлас", они были в трех очках над зоной вылета с 22 голами в 28 матчах лиги и без побед в 13 последних играх. Теперь, когда остался один матч, они на 13 очков выше тройки худших, забив 17 раз в девяти матчах, из которых пять выиграны и два завершились вничью.
Итак, что будет дальше? Ходжсону, самому возрастному тренеру лиги, почти 76 лет, и он был нанят по краткосрочному контракту для выполнения определенной задачи. С другой стороны, его влияние на команду было столь значительным, что, как минимум задуматься о том, чтобы оставить Ходжсона еще на год, в Южном Лондоне просто обязаны.
Сам Ходжсон вроде не против отложить свой уход на пенсию: "Шейла будет рада, если я буду чаще выходить из дома". Есть логика и в том, чтобы рассматривать его нынешнего помощника Пэдди Маккарти, в качестве потенциального сменщика Роя. У молодых звезд "Пэлас" есть импульс — его трудно получить и легко потерять, поэтому было бы глупо отпускать человека, который разбудил команду, только потому, что он стар.
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
23.05.2023 15:00
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я хочу Саку, братишки
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Когда там уже контрнаступ то? Как же заебали тянуть резину. Просто пиздец бездари.
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17.02.2023 15:05 #
jack-4poker
на пальцах для особо недоразвитых:
Вторглись - иди защищай, а не пезди по тырнетам
Свалил - сиди не отсвечивай
Источник: http://fapl.ru/posts/100546/?c=1
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Еду в Белгород охотиться на свиней. Айда со мной, братья.
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лемюрс всё-таки свалил
17.02.2023 15:05 #
jack-4poker
на пальцах для особо недоразвитых:
Вторглись - иди защищай, а не пезди по тырнетам
Свалил - сиди не отсвечивай
(ответить)
Казахи включились за украинцев. Пизда русским. Молитесь
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арююююююююююююююю
сегодняшняя сводка конашенкова, в самом начале уничтожают колонну. ссылка на оф канал МО:
https://t.me/mod_russia/26776
а вот вчерашнее с этой же колонной)
https://t.me/voynareal/60251
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https://t.me/sovbelarussia/13601 ахах
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https://youtu.be/1bd3aUPHpwA
музыка в Белгороде прямо сейчас. Слава Левкину
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Белгород це Україна
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Челси вернется на трон, скинув всех на страпон! след сезон наш посоны!
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КОРОЛИ на троне!!!
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Россияне, почему ещё не в Белгороде?
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Самое обидное, что Ливерпуль хуй забьёт на Лигу Европы и не принесёт очков Англии в рейтинге УЕФА. Спрашивается - нахуя вы залезли в зону Лиги Европы?
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