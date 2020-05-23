Гюндоган примет решение насчет своего будущего после финала Лиги Чемпионов

Илкай Гюндоган Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган отложил решение насчет своего будущего до окончания сезона.

Как известно, контракт Гюндогана истекает в конце июня. Илкай настолько сильно завершает этот сезон, что "Сити" выразил желание заключить со своим капитаном новую сделку.

В то же время заполучить 32-летнего немца свободным агентом хотят "Арсенал" и "Барселона", но пока все переговоры придется отложить.

В минувшее воскресенье Гюндоган поднял над головой кубок Премьер-Лиги, а сейчас сосредоточен исключительно на финалах Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" 3 июня и Лиги Чемпионов против "Интера" семь дней спустя.

Лишь после финала в Стамбуле Гюндоган примет решение насчет своего будущего. Как сообщает Evening Standard, Илкай рассчитывает получить контракт — в "Сити" или где-либо еще — минимум на два года.


Метки Гюндоган, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2023 14:00

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 23.05.2023 14:52 # chr1s8rown
    Вся карьера под хвост собаки гандонган без лч

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  2. narcot 23.05.2023 14:25 # narcot
    в любом случае уходить из сито, так как другого шанса зацепить лч в голубой футболке не будет

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  3. selta 23.05.2023 14:19 # selta
    разницу в раздевалке не почувствует если перейдет к гуннерастам

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  4. true-manc 23.05.2023 14:06 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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