Гюндоган примет решение насчет своего будущего после финала Лиги Чемпионов
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган отложил решение насчет своего будущего до окончания сезона.
Как известно, контракт Гюндогана истекает в конце июня. Илкай настолько сильно завершает этот сезон, что "Сити" выразил желание заключить со своим капитаном новую сделку.
В то же время заполучить 32-летнего немца свободным агентом хотят "Арсенал" и "Барселона", но пока все переговоры придется отложить.
В минувшее воскресенье Гюндоган поднял над головой кубок Премьер-Лиги, а сейчас сосредоточен исключительно на финалах Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" 3 июня и Лиги Чемпионов против "Интера" семь дней спустя.
Лишь после финала в Стамбуле Гюндоган примет решение насчет своего будущего. Как сообщает Evening Standard, Илкай рассчитывает получить контракт — в "Сити" или где-либо еще — минимум на два года.
23.05.2023 14:00
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Последние комментарии:
Вся карьера под хвост собаки гандонган без лч
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в любом случае уходить из сито, так как другого шанса зацепить лч в голубой футболке не будет
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разницу в раздевалке не почувствует если перейдет к гуннерастам
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КОРОЛЬ!!!
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