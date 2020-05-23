Гюндоган примет решение насчет своего будущего после финала Лиги Чемпионов

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган отложил решение насчет своего будущего до окончания сезона.

Как известно, контракт Гюндогана истекает в конце июня. Илкай настолько сильно завершает этот сезон, что "Сити" выразил желание заключить со своим капитаном новую сделку.



В то же время заполучить 32-летнего немца свободным агентом хотят "Арсенал" и "Барселона", но пока все переговоры придется отложить.



В минувшее воскресенье Гюндоган поднял над головой кубок Премьер-Лиги, а сейчас сосредоточен исключительно на финалах Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" 3 июня и Лиги Чемпионов против "Интера" семь дней спустя.



Лишь после финала в Стамбуле Гюндоган примет решение насчет своего будущего. Как сообщает Evening Standard, Илкай рассчитывает получить контракт — в "Сити" или где-либо еще — минимум на два года.