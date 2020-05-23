Слот обсудит свое будущее с "Фейеноордом" в среду

Арне Слот Кандидат номер один на роль главного тренера "Тоттенхэма" Арне Слот проведет встречу с "Фейеноордом" насчет своего будущего в среду.

В данный момент "Тоттенхэм" готовится сделать официальный запрос насчет Слота, но уже знает, что 44-летний голландец открыт к переезду в Премьер-Лигу.

"Фейеноорд" не хочет терять Слота и готов наградить Арне новым контрактом на улучшенных условиях за завоевание титула Эредивизии.

Как сообщает Evening Standard, прояснить эту ситуацию поможет встреча Слота и его агента Рафаэлы Пименты с боссами "Фейеноорда". Если Арне подтвердит руководству свое желание уйти, это значительно ускорит процесс.

По слухам, "Тоттенхэму" придется раскошелиться на компенсацию за Слота до 12 миллионов фунтов.


Метки Слот, Тоттенхэм, тренеры, Фейеноорд

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2023 13:00

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