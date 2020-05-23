Слот обсудит свое будущее с "Фейеноордом" в среду

Кандидат номер один на роль главного тренера "Тоттенхэма" Арне Слот проведет встречу с "Фейеноордом" насчет своего будущего в среду.

В данный момент "Тоттенхэм" готовится сделать официальный запрос насчет Слота, но уже знает, что 44-летний голландец открыт к переезду в Премьер-Лигу.



"Фейеноорд" не хочет терять Слота и готов наградить Арне новым контрактом на улучшенных условиях за завоевание титула Эредивизии.



Как сообщает Evening Standard, прояснить эту ситуацию поможет встреча Слота и его агента Рафаэлы Пименты с боссами "Фейеноорда". Если Арне подтвердит руководству свое желание уйти, это значительно ускорит процесс.



По слухам, "Тоттенхэму" придется раскошелиться на компенсацию за Слота до 12 миллионов фунтов.