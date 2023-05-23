Мерсон советует "Арсеналу" купить Лукаку

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон рекомендовал "канонирам" выкупить у "Челси" нападающего Ромелу Лукаку грядущим летом.

В конце этого сезона истекает аренда Лукаку, и "Челси" предстоит решить, как быть с вернувшимся из "Интера" игроком.



По мнению Мерсона, как раз такого игрока и не хватает "Арсеналу". Пол считает, что Ромелу отлично подходит на роль наконечника атак команды Микеля Артеты.



"У "Арсенала" ограниченный выбор игроков. Их состав оказался недостаточно силен для победы в лиге. Им нужно купить игроков. Им нужно купить игроков топ-уровня. "Манчестер Сити" на голову и плечи впереди каждого. Поэтому тебе нужно становиться сильнее, чтобы просто выдерживать конкуренцию".



"Арсеналу" нужен центральный нападающий. Им нужно кто-нибудь, кто будет обеспечивать им по 25 голов за сезон".



"Это не упрек в сторону Габриэля Жезуса. Он очень хороший игрок и стал великолепным приобретением. Но он не может в одиночку обеспечивать команде голы".



"Возможно, будет доступен Ромелу Лукаку. Этот 30-летний игрок является чистым центральным форвардом. Он будет оставаться впереди и таранить оборону. Это может помочь "Арсеналу", — цитирует Мерсона Daily Mail.