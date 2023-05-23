Хау: "Ньюкасл" значительно опережает график"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау признал, что прогресс его клуба "значительно опережает график".

Ничья 0:0 против "Лестера" в понедельник вечером гарантировала "Ньюкаслу" место в топ-4 Премьер-Лиги. Таким образом, "сороки" выступят в Лиге Чемпионов впервые с сезона 2002/03.



Хау, возглавивший "Ньюкасл" в ноябре 2021, не ожидал такого и вспоминает, что только в прошлом сезоне его команда сражалась за выживание.



"Это не то, на что мы ориентировались. Учитывая наше положение (в прошлом сезоне), мы впечатляющим образом избежали вылета".



"Мы надеялись прибавить и остаться вдали от опасности. Мы также надеялись вырасти как команда, чтобы в течение пары сезонов побороться за попадание в Европу, так что мы значительно опережаем график".



"С этим (попаданием в Лигу Чемпионов) связаны большие вызовы, но когда ты оказываешься в таком положении и имеешь возможность сделать нечто подобное, что должен воспользоваться этим", — цитирует Хау The Independent.