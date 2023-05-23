Аврам Глэйзер записал в расходы МЮ свои перелеты на 500,000 фунтов

Аврам Глэйзер Совладелец "Манчестер Юнайтед" Аврам Глэйзер переложил на клуб расходы на свои авиаперелеты в размере полумиллиона фунтов.

Как сообщает The Athletic, речь идет о двух трансатлантических перелетах на частном самолете американского бизнесмена стоимостью 250,000 фунтов каждый.

В первом случае Глэйзер прилетел, чтобы засвидетельствовать победу "Юнайтед" над "Ньюкаслом" в финале Кубка Лиги на "Уэмбли" в феврале, а во втором Аврам посетил финал женского Кубка Англии, в котором девушки "красных дьяволов" уступили "Челси".

Добавим, в данный момент Аврам со своими сиблингами продолжает процесс продажи "Юнайтед". По всей видимости, Глэйзеры выжидают, когда "красные дьяволы" гарантируют себе возвращение в Лигу Чемпионов, чтобы попросить у потенциальных покупателей больше.


Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2023 10:00

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Последние комментарии:




  1. gary47 23.05.2023 10:31 # gary47
    Сиблинги - это в переводе шестерки что ли?!

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  2. chop 23.05.2023 10:18 # chop
    В=Властилин

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  3. true-manc 23.05.2023 10:17 # true-manc
    оруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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  4. closer 23.05.2023 10:16 # closer
    червь

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