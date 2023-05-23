Аврам Глэйзер записал в расходы МЮ свои перелеты на 500,000 фунтов

Совладелец "Манчестер Юнайтед" Аврам Глэйзер переложил на клуб расходы на свои авиаперелеты в размере полумиллиона фунтов.

Как сообщает The Athletic, речь идет о двух трансатлантических перелетах на частном самолете американского бизнесмена стоимостью 250,000 фунтов каждый.



В первом случае Глэйзер прилетел, чтобы засвидетельствовать победу "Юнайтед" над "Ньюкаслом" в финале Кубка Лиги на "Уэмбли" в феврале, а во втором Аврам посетил финал женского Кубка Англии, в котором девушки "красных дьяволов" уступили "Челси".



Добавим, в данный момент Аврам со своими сиблингами продолжает процесс продажи "Юнайтед". По всей видимости, Глэйзеры выжидают, когда "красные дьяволы" гарантируют себе возвращение в Лигу Чемпионов, чтобы попросить у потенциальных покупателей больше.