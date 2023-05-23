Рэднапп: "Гвардиола — величайший тренер за все времена"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер назвал Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" величайшим тренером в истории футбола.

Накануне Гвардиола отпраздновал свой пятое чемпионство в Премьер-Лиге за шесть последних лет. А всего это уже 11-й титул лиги в карьере каталонца.



И хотя легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон выигрывал титул 13 раз, Рэднапп ставит Гвардиолу выше, потому что Хосеп, как считает Джейми, изменил облик футбола своей философией.



"Думаю, он величайший за все времена. Я говорю это потому, что он изменил футбол".



"Мы видели немало отличных тренеров. Если пройтись по истории, то можно вспомнить Арриго Сакки и его "Милан", Йохана Кройфа... Это тренеры, которые меняли положение вещей навсегда, и он определенно к ним относится".



"Когда сейчас идешь смотреть футбол, то каждый — будь то на любительском уровне или где-либо еще — играет в стиле Пепа. Людям нравится разыгрывать мяч от обороны, хотя мы думали, что это невозможно".



"Он изменил восприятие футбола людьми. Он приучил, что полузащитники и защитники должны двигаться в различные зоны, разыгрывать мяч и разрывать оборону, и для меня он величайший".



"За 14 лет тренерской работы он завоевал 11 чемпионских титулов, а всего у него 28 больших трофеев. Вы также можете вспомнить сэра Алекса Фергюсона, Билла Шенкли. То были удивительные тренеры. Но для меня он изменил футбол навсегда", — сообщил Рэднапп Sky Sports.