Мамардашвили может заменить Льориса в "Тоттенхэме"

"Тоттенхэм" задумывается о приобретении голкипера "Валенсии" Георгия Мамардашвили.

Ожидается, что после окончания этого сезона "Тоттенхэм" попрощается со своим капитаном Уго Льорисом, хотя контракт того истекает только через год.



По информации The Athletic, сменить Льориса в воротах "Тоттенхэма" может Мамардашвили, который очень уверенно проводит этот сезон за "Валенсию" и имеет отступные в 87 миллионов фунтов по контракту.



Ранее Мамардашвили также связывали с переходом в "Лестер", однако катастрофическое положение "лис" в Премьер-Лиге практически не оставляет им шансов побороться за 22-летнего голкипера сборной Грузии.



Среди прочих претендентов на Мамардашвили называются "Астон Вилла", "Атлетико", "Вильярреал" и "Порту".