"Бавария" обратилась к представителям Райса

Деклан Райс "Бавария" установила контакт с окружением полузащитника "Вест Хэма" и сборной Англии Деклана Райса.

Как известно, главным претендентом на Райса в преддверии летнего трансферного окна считается "Арсенал". Однако Деклан не достанется "канонирам" без борьбы.

Как сообщает Sky Sports, главный тренер "Баварии" Томас Тухель тоже заинтересован в покупке Райса, которого он хотел заполучить еще в свой бывший клуб "Челси".

Более того, "Бавария" уже обратилась к членам семьи Райса, которые выступают агентами капитана "Вест Хэма".

В то же время в Мюнхене опасаются, что "Вест Хэм" запросит чрезмерную для их клуба цену. Ранее ходили слухи, что "молотобойцы" готовы рассмотреть предложения по Деклану, начиная с суммы в 120 миллионов фунтов.


Метки Бавария, Вест Хэм, Райс

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2023 07:00

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