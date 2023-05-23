"Бавария" обратилась к представителям Райса
"Бавария" установила контакт с окружением полузащитника "Вест Хэма" и сборной Англии Деклана Райса.
Как известно, главным претендентом на Райса в преддверии летнего трансферного окна считается "Арсенал". Однако Деклан не достанется "канонирам" без борьбы.
Как сообщает Sky Sports, главный тренер "Баварии" Томас Тухель тоже заинтересован в покупке Райса, которого он хотел заполучить еще в свой бывший клуб "Челси".
Более того, "Бавария" уже обратилась к членам семьи Райса, которые выступают агентами капитана "Вест Хэма".
В то же время в Мюнхене опасаются, что "Вест Хэм" запросит чрезмерную для их клуба цену. Ранее ходили слухи, что "молотобойцы" готовы рассмотреть предложения по Деклану, начиная с суммы в 120 миллионов фунтов.
23.05.2023 07:00
Просмотров: 535
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
да не поедет он немецкий учить
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий