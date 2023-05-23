"Бавария" обратилась к представителям Райса

"Бавария" установила контакт с окружением полузащитника "Вест Хэма" и сборной Англии Деклана Райса.

Как известно, главным претендентом на Райса в преддверии летнего трансферного окна считается "Арсенал". Однако Деклан не достанется "канонирам" без борьбы.



Как сообщает Sky Sports, главный тренер "Баварии" Томас Тухель тоже заинтересован в покупке Райса, которого он хотел заполучить еще в свой бывший клуб "Челси".



Более того, "Бавария" уже обратилась к членам семьи Райса, которые выступают агентами капитана "Вест Хэма".



В то же время в Мюнхене опасаются, что "Вест Хэм" запросит чрезмерную для их клуба цену. Ранее ходили слухи, что "молотобойцы" готовы рассмотреть предложения по Деклану, начиная с суммы в 120 миллионов фунтов.