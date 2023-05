Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о покупке Неймара. "Арсенал" определил две альтернативы Деклану Райсу. Андрей Шевченко сразится против Александра Зинченко. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

Сразу несколько клубов Премьер-Лиги проявили интерес к нападающему ПСЖ Неймару, но "Манчестер Юнайтед" наиболее активен в переговорах по 31-летнему бразильцу. (L'Equipe)



"Юнайтед" пытается оформить переход защитника "Наполи" Кима Мин Джэ, которого также хочет ПСЖ. (The Sun)



"Юнайтед" готов отпустить нападающего Антони Мартиаля в конце сезона. (The Sun)



"Бавария" сообщила "Юнайтед", что "красные дьяволы" смогут сохранить полузащитника Марселя Забитцера за 22 миллиона фунтов. (Sky Sport Germany)



Если "Арсеналу" не удастся купить полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса, "канониры" переключатся на Мартина Субименди из "Реал Сосьедад" и Мойсеса Кайседо из "Брайтона". (Daily Mail)



Нападающий Фоларин Балоган, принадлежащий "Арсеналу", сталь целью номер один для "Милана". Новобранца сборной США также хочет "РБ Лейпциг". (Calciomercato)



"Арсенал" открыт к предложениям насчет защитника Роба Холдинга. (Football Insider)



"Ливерпуль" присоединился к группе клубов, заинтересованных в защитнике "Кристал Пэлас" Марке Гехи. (Daily Mail)



"Ливерпуль" близок к компромиссу с полузащитником "Брайтона" Алексисом Макаллистером по личному контракту. (Fabirizo Romano)



"Лестер" потребует минимум 50 млн. фунтов за полузащитника Джеймса Мэддисона. (Daily Mail)



"Ноттингем Форест" планирует выкупить у "Юнайтед" голкипера Дина Хендерсона, которого "лесники" сейчас арендуют. (Daily Mail)



"Вест Хэм" готов отпустить нападающего Джанлуку Скамакку за 20 млн. фунтов. (Football Insider)



Другое



Главный тренер "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги может покинуть клуб в конце сезона. (Football Insider)



"Тоттенхэм" может уже на этой неделе представить Арне Слота из "Фейеноорда" своим новым главным тренером. (Football Insider)



У шейха Джассима нет планов по покупке "Вест Хэма". (Ben Jacobs)



С "Ювентуса" сняли 10 очков в Серии А, благодаря чему "Арсенал", вероятно, попадет во вторую корзину при жеребьевке группового этапа Лиги Чемпионов в следующем сезоне. (Football.London)



"Челси" проведет благотворительный матч в поддержку Украины на "Стэмфорд Бридж", а капитанами двух команд станут Андрей Шевченко и Александр Зинченко. (The Sun)



Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд явился в пижаме на вечеринку своего клуба по поводу чемпионства в Премьер-Лиге. (The Sun)